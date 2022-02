Valthermond is in Drentse topper WKE '16 de baas

VOETBAL - De Drentse topper in de 2e klasse L tussen WKE '16 en Valthermond is een prooi geworden voor de blauw-witten. Valthermond won verdiend met 2-3. Hoogtepunt van de wedstrijd was de prachtige 0-1 van Milan Draijer. Ook is Valthermond na vandaag de nieuwe koploper.

Op papier was WKE '16-Valthermond een topper en dat lieten beide ploegen merken. De ploeg uit Emmen was voorafgaand aan deze wedstrijd de nummer drie in de 2e klasse L met 19 punten, terwijl Valthermond 20 punten had met een wedstrijd minder gespeeld. Op het veld kwam Valthermond beter uit de startblokken. De eerste kans was na acht minuten spelen voor aanvoerder Alwin Braakman. De vrije trap werd gepareerd door doelman Wim Kok.

Kok

De 0-1 had al eerder op naam moeten komen van Milan Draijer, maar hij faalde oog in oog met Wim Kok. De doelman van WKE werd in de beginfase bewierookt om de 'Redding van Kok', in navolging van zijn illustere naamgenoot, de oud-politicus die bekend werd om het 'Kwartje van Kok'.

Lange tijd leken beide ploegen met 0-0 te gaan rusten, maar Milan Draijer dacht daar heel anders over. Hij zag doelman Wim Kok iets te ver voor zijn doel staan en besloot de bal magistraal over de goalie heen te prikken: 0-1.

Tweede helft

Valthermond kwam in de tweede helft sterk uit de kleedkamer. Rick Schlimbach leek zijn ploeg in veilige haven te schieten. Draijer had zelfs de 0-3 op de schoen, maar zijn inzet raakte de lat.

De spanning kwam terug in de wedstrijd door Jaimy Wessels. Op dat moment leek WKE weer beter in de wedstrijd te zitten, maar vijf minuten later zorgde Draijer voor de 1-3. Zijn schot laag over de grond was onhoudbaar voor doelman Kok.

Daarna was het wachten op de 1-4, maar onder meer Draijer vergat om definitief de trekker over te halen. Vervolgens bracht invaller Ferdy Poelman de spanning weer volledig terug. Via een corner kopte hij de 2-3 binnen. WKE zette nog een slotoffensief in, maar de gelijkmaker viel niet meer.