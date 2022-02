Uitslagen en standen zondagvoetbal

VOETBAL - Ondanks dat het door het aanhoudende slechte weer veel wedstrijden werden afgelast, werd er toch gevoetbald op de Drentse velden en daarbuiten. Zo werd in de Hoofdklasse A een nagenoeg compleet programma gespeeld en ook in de 1e en 2e klasse stonden enkele toppers op het programma.

Voor Hoogeveen zat er vandaag een periodetitel in, maar na een gelijkspel bij Purmersteijn is dat feest een week uitgesteld. Ook Emmen speelde gelijk en blijft zo punten sprokkelen. In de 1e klasse F was een zwaar bevochten zege voor VKW tegen SVBO en ook Valthermond trok in de topper tegen WKE'16 aan het langste eind.