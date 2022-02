Uitslagen en standen zondagvoetbal: Zevenklapper Rolder Boys, SVZ langs Asser Boys

Voor Hoogeveen zat er vandaag een periodetitel in, maar na een gelijkspel bij Purmersteijn is dat feest een week uitgesteld. Ook Emmen speelde gelijk en blijft zo punten sprokkelen. In de 1e klasse F was een zwaar bevochten zege voor VKW tegen SVBO en ook Valthermond trok in de topper tegen WKE'16, in de 2e klasse L, aan het langste eind. In Emmen werd het 2-3. In diezelfde 2e klasse L boekte Rolder Boys een zevenklapper bij Gruno: 2-7.