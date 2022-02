Belangrijke punten voor Germanicus in 'waardeloze wedstrijd'

Toch nam Germanicus al vroeg in de wedstrijd het heft in handen. Kain Hoogeveen scoorde de openingstreffer en Reinier de Boer schoot niet lang daarna de 0-2 binnen. De thuisploeg deed nog even wat terug toen een verre ingooi zomaar binnen waaide, maar daarna kwam Germanicus niet meer in de problemen. "Na de 0-2 hadden we even wat meer moeten doordrukken, maar in de tweede helft kwamen we geen moment in de problemen dus hebben we hier gewoon verdiend gewonnen."