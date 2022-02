VKW na verdiende zege op SVBO koploper in 1F

Anjo Willems

VKW won verdiend op het eigen kunstgras, dat na rust vanwege de hevige regenval overigens nauwelijks nog bespeelbaar was. Halverwege stond het overigens 1-0 door een treffer van wie anders dan Anjo Willems. De spits van de thuisclub werd, na iets meer dan een half uur, door Jonas Nijland de diepte in gestuurd en maakte geen fout. Die score had VKW voor rust zeker kunnen verdubbelen, maar ook SVBO was een paar keer dichtbij een treffer. Dylan Wessels en Ronals Gerdes zagen hun inzetten met pijn en moeite gekeerd worden.

Rode kaart

Een overtreding van René Wolbers op Jeroen Welles, halverwege de tweede helft, luidde de beslissing in. SVBO-doelman Jeroen Walda verijdelde in eerste instantie (door ver uit zijn goal te komen) nog een kans voor Jonas Nijland, maar vervolgens belette Wolbers de vrije doorgang voor Welles. Tenminste dat was het oordeel van scheidsrechter Arends, die direct rood trok voor Wolbers. "Maar ik raakte hem helemaal niet", zei Wolbers achteraf. Welles leek de bal ook iets te ver voor zich uit te spelen, maar kreeg dus een vrije bal die hij hard en laag achter Walda schoot: 2-0.

Rode kaart (2)

De wedstrijd was na die treffer gespeeld. SVBO, dat haar derde wedstrijd speelde in zeven dagen, was niet meer bij machte het tij te keren. Zeker niet met een man minder, al verdween die numerieke minderheid twintig minuten voor tijd. Welles maakte een iets te felle sliding en duwde daarna zijn tegenstander weg. Arends trok voor beide acties geel en Welles kon douchen.

Weer Willems en fraaie eretreffer Wessels