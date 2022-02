Onze Club #18: Regen, wind, mooie goals en veel rode kaarten

VOETBAL - In een stormachtig en kletsnat weekend stonden er voor veel Drentse amateurclubs een inhaalwedstrijd op het programma. Veel van die wedstrijden werden alsnog afgelast, maar de clubs die een kunstgrasveld tot hun beschikking hebben moesten toch aan de bak.

Zo speelde VKW vanmiddag thuis tegen SVBO in de 1e klasse F op het kunstgrasveld. De formatie uit Westerbork won met 3-1 en is daardoor de nieuwe koploper in deze klasse.