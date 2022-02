ACV in slotseconden de bietenbrug op

VOETBAL - ACV leed op eigen veld een pijnlijke nederlaag tegen ODIN'59. De ploeg van trainer Fred de Boer verspeelde diep in blessuretijd onnodig een punt. Joey Kooge werd geen strobreed in de weg gelegd, mocht simpel naar binnen dribbelen en binnen de zestien aanleggen. ACV-doelman Ben Wormmeester was volstrekt kansloos (0-1). Meteen na de aftrap floot scheidsrechter Stegeman voor het einde.