VOETBAL - De grootste concurrent om plek 2 in de Keuken Kampioen Divisie, ADO Den Haag, komt dit weekend niet in actie en dus kan FC Emmen de club uit de residentiestad in vijf dagen tijd op een achterstand van tien punten zetten. Den Haag, dat niet kan spelen vanwege stormschade in het eigen stadion, heeft dan weliswaar één duel minder gespeeld maar een flinke mentale tik zal dan toch zeker zijn uitgedeeld.

In Duitsland hebben ze daar een heel mooi woord voor, namelijk 'Vorentscheidung', maar bij Emmen wil niemand daar nog over spreken en zelfs niet aan denken. "We blijven het bekijken van wedstrijd naar wedstrijd", aldus captain Jeroen Veldmate in Rood Wit TV . "En ik ben ervan overtuigd dat wij zelf de sleutel in handen hebben. Als wij doen wat we kunnen, dan hoeven we niet naar andere clubs te kijken."

De laatste competitienederlaag incasseerde FC Emmen uitgerekend tegen de eerste opponent. In Amsterdam ging de Drentse club begin december op een kletsnatte avond met 1-0 onderuit. "Het was geen beste wedstrijd van ons, maar een nederlaag was onnodig", blikt Veldmate terug. "We stonden prima, maar één moment niet." Yoeri Regeer scoorde voor de thuisclub (de huidige nummer 4 van de Keuken Kampioen Divisie) dat verder speelde met bijvoorbeeld Devyne Rensch en Mohamed Daramy in de basis. Of zij er in Emmen ook weer bij zijn is de grote vraag. Ook voor de spelers van FC Emmen. Veldmate: "Qua speelstijl zal het niet veranderen. We weten hoe Ajax zal spelen. Alleen kan de kwaliteit per wedstrijd variëren. Maar goed, dat weten we."