Wat kunnen deze tieners van RW Racing in de Moto2?

TV-rechten naar Ziggo Sport

De teampresentatie van het RW Racing GP-team was in de studio van Ziggo Sport op het Mediapark in Hilversum. En dat is geen toeval, want Ziggo heeft de live-tv-rechten overgenomen van Eurosport. Zij gaan komend seizoen alle trainingen en wedstrijden rechtstreeks uitzenden.

Peter Bom blijft

Wat betreft de commentatoren komen we in de MotoGP-klasse wat oude bekenden tegen. Want net als de afgelopen jaren schuift Assenaar Peter Bom weer aan bij Frank Weeink. Bij wedstrijden buiten Europa zal Bom plaatsmaken voor Barry Veneman.

"Ziggo heeft me best lang laten hangen", lacht Bom. "Ze hebben heel lang de tijd genomen om te kijken wie ze waar wilden plaatsen, dus ze waren wel écht laat bij mij."

F1-kijkers overhalen

Samen met z'n collega's krijgt Bom de zware taak om de vaste F1-kijkers over te halen ook naar de MotoGP te gaan kijken. "Ik denk dat de vaste F1-kijker juist verwend gaat worden met de MotoGP, want er zijn veel meer inhaalacties. Je ziet ook veel meer persoonlijke expressie en je ziet ook het lichaam meer bewegen. Een stuk van onze nieuwe uitdaging is: nieuwe kijkers aantrekken. En dat doe je door uit te leggen waarom het zo gaaf is."