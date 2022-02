Meerkampster Sarah van Beilen gaat in Zweden op zoek naar 'nieuwe prikkel'

ATLETIEK - Meerkampster Sarah van Beilen uit Emmen is pas 19 jaar. Toch voelt ze zich 'oud' in de topsport en daarom vertrekt ze volgend weekend naar Zweden. In eerste instantie voor anderhalf jaar. Ze hoopt daar door 'een nieuwe prikkel' verder te groeien als meerkampster.

"Voor mij betekent het vooral een stukje vrijheid en een nieuwe frisse blik op topsport", reageert Van Beilen. "Ik zit nu voor mijn gevoel al zo lang in de topsport. Ik ben jong begonnen dus ik voel me al best 'oud' in de topsport", lacht de atlete uit Emmen.

'Andere prikkel nodig'

Van Beilen werd in 2020 Nederlands kampioen op de meerkamp bij de junioren. Ook plaatste ze zich voor het EK onder twintig jaar. Vorig jaar won ze zilver bij het junioren-NK. Ook heeft Van Beilen verschillende nationale medailles op losse onderdelen gewonnen. Ook bij de senioren inmiddels. Want vooral het hoogspringen en de horden gaan goed.

"Ik heb voor mezelf een andere prikkel nodig om m'n mindset voor topsport weer goed te krijgen", analyseert Van Beilen.

Stockholm

De Emmense komt straks in het zuiden van Stockholm terecht. Daar gaat ze trainen onder Dejan Mircovic. Hij nodigde haar zelf uit voor dit avontuur.

"Ik heb daar vorig jaar een meerkamp gedaan. En toen ervoer ik daar een hele fijne sfeer: iedereen hielp me. Ondanks dat ik nieuw was, voelde het alsof ik daar al jaren was. En dat vond ik echt heel fijn."