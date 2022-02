Falke veel langer in België

Na vijf goede seizoenen bij Hurry-Up waagde de EK-ganger de stap naar het buitenland. In zijn eerste seizoen voor Sporting Pelt werd Falke meteen topschutter van de BENE-League. Afgelopen weekend wist de flankspeler Hurry-Up in Zwartemeer te kloppen (27-29) en zo blijft Sporting Pelt op koers voor de Final4.

Falke, die bij E&O doorbrak in de eredivisie, over zijn contractverlenging: "Het nieuwe contract straalt appreciatie uit voor mijn harde werk. Ik voel mij goed in Neerpelt."