Thijs Oosting lang uitgeschakeld door zware knieblessure

"Een operatie is noodzakelijk. De exacte duur van de afwezigheid van Oosting is afhankelijk van de voortgang van het herstel", meldt de Tilburgse club.

Oosting kwam in de winterstop over van AZ en speelde pas drie competitiewedstrijden voor Willem II. Begin februari vervulde hij een hoofdrol in de thuiswedstrijd tegen RKC (3-1). Hij was twee keer trefzeker tegen de club waar zijn vader Joseph trainer is.