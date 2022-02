Liveblog FC Emmen - Jong Ajax

VOETBAL - Na een stormachtige week en het afgelaste duel tegen FC Volendam wacht voor FC Emmen een tropenrooster, met zes wedstrijden in 24 dagen. Vanavond wacht de eerste wedstrijd in de eigen Oude Meerdijk tegen Jong Ajax.

FC Emmen - Jong Ajax is het duel tussen de nummers 2 en 4 van de Keuken Kampioen Divisie. In de stand dus concurrenten van elkaar, al doen de talenten uit Amsterdam natuurlijk niet mee in de strijd om promotie. Wat dat betreft kijkt Emmen meer naar clubs als ADO Den Haag (dat niet in actie komt vanavond wegens stormschade aan het stadion), Excelsior, FC Eindhoven en Roda JC.