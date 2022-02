FC Emmen dankzij Kharchouch en Brouwer langs Jong Ajax

VOETBAL - FC Emmen won vanavond op het tandvlees met 2-1 van Jong Ajax. Na een belabberde eerste helft, waarin de Drenten regelmatig figurant waren in een Amsterdamse rondo, leek het averij op te lopen. Maar een sterke tweede helft bracht de ploeg van Dick Lukkien uiteindelijk de benodigde punten.

Door de zege verstevigt FC Emmen de tweede plaats in de Keuken Kampioen Divisie met nu 55 punten uit 26 duels. FC Volendam, dat met 4-1 won van Helmond Sport, staat op 62 uit 27. Excelsior, dat met 2-0 van Roda JC, staat derde met 52 uit 27. FC Eindhoven, dat voor de zesde keer op rij won, staat vierde met 50 punten uit 27 wedstrijden en ADO Den Haag staat op plek zes met 48 uit 27.

Kansen over en weer

De wedstrijd tussen de nummer twee en de nummer vier ontbrandde meteen met grote kansen over en weer. Met name Jong Ajax-aanvoerder Youri Regeer dook meerdere malen gevaarlijk op in het Drentse strafschopgebied. Hij kwam mede door een sterk optreden van Michael Brouwer niet tot scoren.

Aan de andere kant was Ole Romeny de meest gevaarlijke man in de eerste helft. Na een combinatie via Keziah Veendorp en Peter van Ooijen belandde de bal bij de vleugelspits. Hij schoot binnen, maar deed dat in buitenspelpositie. Even later was Romeny nog eens dicht bij de voorsprong, maar hij vond met een vlammend schot het aluminium in de vorm van een paal.

Poffert op de neus

Vlak voor het rustsignaal bracht Sontje Hansen de gasten op voorsprong. Onoplettendheid bij de Drentse formatie werd optimaal uitgebuit door Kristian Rasmussen. Hij vond Hansen in de diepte en die schoot knap raak. Een poffertje op de neus van de roodwitten, die in het tweede bedrijf uit een ander vaatje moesten tappen.

Dat gebeurde ook, want FC Emmen startte de tweede helft vol energie en met twee nieuwe gezichten: Rui Mendes en Mart Lieder. Zij losten Romeny en Van Ooijen af en zorgden voor nieuw elan binnen de lijnen. Een tactische ingreep van Lukkien, die daarmee ook de duelkracht van zijn team zag groeien. In de 57e minuut kwam de thuisclub dan ook op gelijke hoogte. Lieder schoot hard op doelman Calvin Raatsie en in de rebound werd de bal door Reda Kharchouch in het lege doel gekopt: 1-1.

Araujo op de lat

Emmen leek erop en erover te gaan en was met een vrije bal van Miguel Araujo, twee minuten na de gelijkmaker, dicht bij de 2-1. De fraaie inzet van de Peruaan belandde echter via Raatsie op de lat. De volgende kans was wel raak. Jong Ajax lette totaal niet op bij een snelle vrije bal van Lieder op Mendes. De Portugees stuitte nog op Raatsie, maar weer stond Kharchouch op de juiste plek: 2-1.

Daarna nam Jong Ajax toch weer het initiatief over en dwong het Brouwer tot enkele geweldige reddingen. De huurling van Heracles keerde op miraculeuze wijze inzetten van Hlynsson en Rasmussen en groeide mede daardoor uit tot man of the match.

Sneue aftocht Lieder