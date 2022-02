Luister hier live naar FC Emmen - Jong Ajax

VOETBAL - De grootste concurrent om plek 2 in de Keuken Kampioen Divisie, ADO Den Haag, komt dit weekend niet in actie en dus kan FC Emmen de club uit de residentiestad in vijf dagen tijd op een achterstand van tien punten zetten. Den Haag, dat niet kan spelen vanwege stormschade in het eigen stadion, heeft dan weliswaar één duel minder gespeeld maar een flinke mentale tik zal dan toch zeker zijn uitgedeeld.