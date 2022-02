Reda Kharchouch: 'We winnen op kracht en emotie'

"Hij was weergaloos", aldus Kharchouch. "Toen Hij werd omgeroepen als man of the match stond ik gewoon te juichten. De ballen die hij vanavond pakte waren echt geweldig. Hij verkeert sowieso in een geweldige vorm."

Volgens Kharchouch was ook de tactische zet van Lukkien in de rust cruciaal. "We schakelden over van één centrumspits naar twee centrumspitsen. Met Mart Lieder erbij in de punt en met Rui Mendes eronder kregen we steeds meer aanvallende impulsen. Daardoor draaiden we het om, maar ook omdat we met kracht en emotie speelden. Dat was voor de rust toch echt een stuk minder, alhoewel Ajax gewoon heel goed speelde."