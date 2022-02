HZVV niet in actie vanwege veel coronagevallen bij ONS Sneek

VOETBAL - Het duel tussen ONS Sneek en het Hoogeveense HZVV in de hoofdklasse B gaat vanmiddag niet door. De thuisclub wordt geteisterd door een corona. Meerdere spelers zijn besmet met het virus, waardoor de Friese club geen representatief elftal op de been kan brengen.

Wanneer het duel tussen de nummers 15 (ONS Sneek) en 10 (HZVV) zal worden ingehaald is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat de wedstrijd binnenkort op een doordeweekse avond ingepland gaat worden.

Overigens is ONS Sneek - HZVV niet het enige duel dat niet doorgaat. Ook Drenthina - De Weide en The Knickerbockers - DOZH in de 2e klasse J zijn inmiddels afgelast en datzelfde geldt voor ZZVV - Ommen en CSVC - Fit Boys in de 3e klasse D.