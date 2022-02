bekijk hier het programma in het zaterdagvoetbal

VOETBAL - In tegenstelling tot een week geleden wordt er dit weekend volop gevoetbald al zijn er inmiddels al wel weer enkele duels afgelast. Zo komt hoofdklasser HZVV niet in actie vanwege meerdere coronabesmettingen bij tegenstander ONS Sneek.

Ook de duels tussen Drenthina en De Weide én The Knickerbockers en DZOH in de 2e klasse J zijn afgelast en datzelfde geldt voor ZZVV - Ommen en CSVC - Fit Boys in de 3e klasse D.

In de Derde Divise speelt ACV wel en net als vorige week doen de mannen van trainer Fred de Boer dat op eigen veld. Tegenstander is ODIN'59. Beide ploegen verzamelden tot nu toe 18 punten, maar daar had ACV één duel minder voor nodig.

In de hoofdklasse B komt HZVV dus niet in actie vandaag, maar die andere Drentse vertegenwoordiger - Noordscheschut - wel. Op eigen veld wacht de degradatiekraker tegen asv De Dijk. Verschil tussen beide ploegen is vier punten, in het voordeel van de bezoekers.