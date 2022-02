Michael Brouwer: 'We kijken niet naar ADO Den Haag, we kijken naar Volendam'

VOETBAL - Zeker vier keer gingen al een aantal armen van Ajacieden de lucht in, maar slechts één keer was dat terecht. De overige 100% kansen werden een prooi voor Michael Brouwer die, ondanks de twee goals van Reda Karchouch, uitgroeide tot de onbetwiste man of the match.

"We hadden heel veel moeite met ze en kregen, vooral in de eerste helft, maar geen grip en druk op hun opbouw en lopende mensen", aldus Brouwer. "Maar gelukkig hebben we het heel volwassen omgedraaid in de tweede helft. Wat deze zege betekent? Een fijn begin van een zeer drukke periode. En dat we ADO Den Haag op zeven punten hebben gezet deert me eigenlijk niet. We kijken niet naar ADO, we kijken naar FC Volendam."