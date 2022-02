Dick Lukkien: 'Het uitvallen van Mart Lieder is een domper op de avond'

VOETBAL - De feeststemming was er zeker, maar toch ook ietwat bedrukt. De spelers van FC Emmen en de fanatieke aanhang van de Drentse club vierden de zege op Jong Ajax wel, maar tegelijkertijd werd Mart Lieder per brancard van het veld gereden. "Dat is een flinke domper op deze avond", verwoordde Dick Lukkien treffend.

De oefenmeester van de Drentse club had met Lieder en ook Rui Mendes de wapens ingezet die Emmen nodig had om Jong Ajax te verslaan. Tot de rust kreeg de thuisclub namelijk totaal geen vat op de jongelingen uit Amsterdam. "Met Mart en ook Rui (Mendes) kregen dwongen we Ajax op te bouwen via de backs, waardoor we die konden dwingen tot lastige keuzes. In de omschakeling kregen we daardoor veel meer ruimte om gevaar te stichten."