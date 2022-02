DOS'46 verweert zich kranig maar verliest ruim van koploper Fortuna

KORFBAL- Ruim twintig minuten deed DOS'46 uit Nijeveen goed mee tegen de ongeslagen koploper Fortuna, maar daarna kwam het kwaliteitsverschil pijnlijk naar boven. DOS verloor in Delft met 26-15. "Het viel te verwachten, maar verliezen went nooit", aldus trainer Herman van Gunst.

DOS moest het doen zonder aanvoerder Max Malestein en Tessa Lap, die door ziekte geveld waren. Ondanks de afwezigheid van de basisspelers liet DOS zien dat het in de eerste helft prima mee kon met de koploper van de Korfbal League. Beide teams scoorden in de openingsfase punt na punt, maar het venijn zat in de staart voor DOS. Bij een tussenstand van 10-9 liep Fortuna uit naar een marge van vier waardoor DOS ging rusten met een 13-9 achterstand.