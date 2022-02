Zorgeloze middag vv Hoogeveen na omstreden rode kaart

"De bal schiet van mijn voet, de keeper raakt mij en niet de bal. Ik denk dat hij gewoon te laat is, maar of rood terecht is weet ik niet", is de analyse van het slachtoffer: Van Veen.

Ucan en opnieuw Van Veen

Na de pauze zorgden Ismail Ucan en nogmaals Van Veen, spelers met een verleden bij respectievelijk Tiendeveen en VCG, voor nog meer lucht bij Hoogeveen. Frank Altena hielp Lutten in het slot nog aan een doelpunt. Toen was de partij tussen de nummer drie en vijf van de derde klasse D allang gespeeld.

Toen het nog elf tegen elf was opende Van Veen namens de thuisploeg de score. De 20-jarige spits uit Geesbrug speelde twee seizoenen geleden nog in de vijfde klasse F en lijkt bij Hoogeveen zijn draai helemaal gevonden te hebben. Van Veen heeft er dit jaar al tien in liggen voor de nummer drie op de ranglijst.

