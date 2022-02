Uitslagen en standen zaterdagvoetbal

VOETBAL - ACV en Noordscheschut leden vanmiddag in respectievelijk de Derde Divsie en hoofdklasse B pijnlijke nederlagen. ACV ging in de allerlaatste seconde de bietenbrug op tegen ODIN'59, terwijl Noordscheschut de degradatiekraker tegen asv De Dijk met 2-1 verloor.

In de 2e klasse J maakte SC Elim gehakt van FC Meppel (0-5), won Achilles 1894 met 3-0 bij NEC Delfzijl en verloor LTC op eigen veld met 4-2 van Gramsbergen. Koploper DZOH kwam niet in actie, maar concurrent Gorecht wel. Die ploeg liet twee punten liggen in de strijd om het kampioenschap. Op eigen veld werd met 2-2 gelijkgespeeld tegen SV Bedum.