Zes jaar geleden had je niet kunnen voorspellen dat IJtsma een tweede plaats op een NK Atletiek zou halen. Destijds voetbalde hij voor HZVV en was hij niet eens lid van een atletiekvereniging. Hij viel echter op door zijn snelle tijden tijdens de Cascaderun in Hoogeveen, waardoor hij benaderd werd door de Hoogeveense atletiekvereniging HAC'63. En met succes, want de pas 21-jarige atleet versloeg tijdens de race van vandaag onder meer de ervaren Mike Foppen, die in totaal zes Nederlandse titels bij het hardlopen op zijn naam heeft staan.