Degradatie komt steeds dichterbij na nieuwe nederlaag Olhaco Hoogeveen

VOLLEYBAL - Voor de dertiende keer op rij heeft Olhaco uit Hoogeveen verloren in de Topdivisie A. De eerste set werd nog door de Hoogeveners gewonnen, maar Webton wist de wedstrijd om te draaien in een 3-1 overwinning. De setstanden waren 25-18, 20-25, 15-25 en 20-25. Door de nederlaag begint degradatie voor Olhaco steeds dichterbij te komen. Met nog acht wedstrijden te gaan staat de ploeg nog altijd onderaan met vier punten achterstand op de nummer 11, Bedum.

De ploeg van trainer Menno Volkerink wist de eerste set overtuigend met 25-18 naar zich toe te trekken. Voor Olhaco was dit pas de tiende setwinst dit seizoen in de 14e wedstrijd. In de afgelopen weken zag Volkerink al een stijgende lijn in het niveau van de Hoogeveners en dit leek zich door te trekken tegen Webton. Ondanks de setwinst lukte het Olhaco alleen niet om vandaag punten te pakken. In het restant van de wedstrijd waren de bezoekers uit Hengelo een maatje te groot en gingen de laatste drie sets met 20-25, 15-25 en 20-25 naar de gasten.