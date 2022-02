Hurry-Up laat kansen op overwinning liggen tegen Volendam

Hurry-Up heeft op bezoek bij Kras/Volendam aan het kortste eind getrokken. De ploeg uit Zwartemeer creëerde veel kansen, maar moest het toch afleggen tegen de Volendammers, die nog volop meedoen in de strijd voor de play-offs voor het kampioenschap. De Drenten verloren met 23-21 en blijven in de middenmoot staan van de BENE-League.

Vanwege een coronabesmetting van Joop Hiege nam Martin de Hoop vandaag de honneurs waar als coach. De Hoop zag in de eerste helft een ploeg met te weinig rendement: "Verdedigend hadden we het goed voor elkaar, maar we scoren te weinig". Door het gebrek aan doelpunten keken de Zwartemeerders al snel tegen een 8-3 achterstand aan. In het restant van de eerste helft waren de ploegen erg aan elkaar gewaagd, maar ging Volendam met een 14-9 voorsprong de rust in.