SC Elim haalt uit tegen FC Meppel, Bedum en Gramsbergen helpen DZOH

VOETBAL - Zonder zelf in actie te komen deed DZOH goede zaken in de strijd om het kampioenschap in de 2e klasse J. Concurrenten Gorecht en LTC verspeelden punten. Gorecht kwam op eigen veld niet verder dan 2-2 tegen Bedum en LTC verloor in Assen van Gramsbergen.

Door die resultaten blijft DZOH, dat niet speelde vanwege meerdere coronagevallen bij The Knickerbockers, koploper in deze klasse met 26 punten uit 10 duels. Gorecht heeft 24 uit 11 en LTC staat op 20 punten uit 11 wedstrijden.

Achilles 1894 simpel langs NEC Delfzijl

Achilles 1894 had in Delfzijl weinig moeite met NEC Delfzijl, de hekkensluiter in de 2e klasse J. Door twee treffers van Leon Regtop en één van Merijn Alting won de Asser middenmoter met 0-3.

Elim verslaat Meppel met 0-5

In de strijd tegen degradatie deed SC Elim goede zaken bij FC Meppel. De roodhemden walsten met 0-5 over de Meppelers heen. Rick Prij en Youri Benjamins zorgden voor de 0-2 stand bij rust en in de tweede helft zorgden Daimen Diphoorn, Mike Doldersum en een eigen treffer van FC Meppel voor de 0-5 eindstand.

Alle goals na rust in Assen