Bekijk hier het programma in het zondagvoetbal

VOETBAL - De koploper in de zondaghoofdklasse A, vv Hoogeveen, kan vanmiddag de voorsprong op naaste concurrent Be Quick 1887 naar zes punten vergroten. Het duel van de Groningers, bij SJC, is namelijk afgelast en de formatie van trainer Nico Haak gaan op bezoek bij Alphense Boys.