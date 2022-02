Luna Jonkers verrast als belofte met Nederlandse titel op natuurijs

SCHAATSEN - Luna Jonkers (21) uit Emmen is op het Zweedse zeeijs van Luleå Nederlands kampioene op natuurijs geworden. En dat terwijl ze op kunstijs normaal gesproken deel uitmaakt van de beloftenploeg van Cenned. Dit seizoen valt ze in bij topdivisie-wedstrijden vanwege verschillende blessures binnen de ploeg.

Wat het ook extra bijzonder maakt, is dat Jonkers aan een zwaar fietsongeluk, een half verlamde linkerarm overhield.

In de koers over 100 kilometer reed de marathonschaatsster uit Emmen lange tijd alleen en finishte ze met ruim twee minuten voorsprong op haar achtervolgers. Het zilver ging naar Ineke Dekken en het brons was voor Elsemieke van Maaren.