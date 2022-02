Titan dankzij Moesker en scheidsrechter langs vv Gasselternijveen

Moesker de grote man

Door die treffer was Moesker, niet voor het eerst dit seizoen, de grote man van Titan. Het was namelijk al zijn dertiende treffer van het seizoen. Zo'n twintig minuten voor de 1-2 had hij ook al, op knappe wijze, de 1-1 gescoord.

Moesker was na afloop uiteraard blij met de punten, de koppositie in de 4e klasse D en uiteraard ook met scheidsrechter Beekhuis. "Het was een cadeautje, want er gebeurde niet veel. Maar Oosting, de verdediger van Gasselternijveen, trok me de gehele wedstrijd aan het shirt. Dit vertelde ik ook aan de scheidsrechter. Die zei dat ik hem dan ook een keer de kans moest geven om te fluiten, want ik bleef elke keer staan."

Twee onterecht afgekeurde goals

De kans gaf Moesker de artbiter dus drie minuten voor tijd in een wedstrijd die eigenlijk geen winnaar verdiende. De eerste helft was voor de thuisclub, dat verdiend op 1-0 kwam door een fraai diagonaal schot van Brandon Meems. Na rust waren de rollen omgedraaid en kwam Titan terecht op 1-1. Overigens keurde Beekhuis ook nog twee ogenschijnlijk loepzuivere goals af, ook keurig verdeeld over beide ploegen. Zo werd Menas Sihasale voor Gasselternijveen onterecht afgevlagd wegens buitenspel en kopte Harmjan Moesker halverwege de eerste helft na een 'volstrekt normaal' duel raak, maar ook die goal werd geannuleerd.

Stand