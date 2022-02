Britt Weerman Nederlands indoorkampioen hoogspringen

ATLETIEK - Britt Weerman heeft in Apeldoorn de Nederlandse indoortitel bij de senioren op het onderdeel hoogspringen veroverd. De pas 18-jarige atleet uit Assen sprong als enige over een hoogte van 1.88m en bleef daarmee Sofie Dokter en Glenka Antonia voor. Sarah van Beilen eindigde als zesde.

In de atletiekhal van Apeldoorn had Weerman aan 1.88m genoeg voor de overwinning. Teamgenote Sofie Dokter kwam het dichts bij met 1.86m. Antonia bleef steken op 1.81m. Weerman waagde nog wel drie pogingen om over 1.91meter te springen, maar dat zonder succes.