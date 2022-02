Nick Smidt vijfde op 400 meter in recordrace Bonevacia bij NK Indoor

ATLETIEK - Hardloper Nick Smidt uit Assen is bij de NK Indoor in Apeldoorn als vijfde geëindigd op de 400 meter. Hij liep een tijd van 47,27 seconden. De winst ging naar Liemarvin Bonevacia, die in een tijd van 45.48 seconden het nationaal indoorrecord aanscherpte.

Smidt plaatste zich ook al als vijfde voor de finale, maar zijn tijd van 46.53 seconden uit de heats was een stuk sneller dan in zijn finale. In de finale moest Smidt in de binnenste baan starten en daarnaast ook twee keer naar het blok nadat zijn concurrent Terrence Agard vals startte.

Bij het invoegen van de lopers werd Smidt lichtjes gehinderd door Taymir Burnet die naast hem startte en in de resterende ronde kon hij daarvan niet herstellen.

