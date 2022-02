Ben Ali Ahlaq bezorgt vv Hoogeveen periodetitel na late gelijkmaker

VOETBAL - De periodetitel in de Hoofdklasse A is een feit voor vv Hoogeveen. De ploeg van Nico Haak maakt in de allerlaatste minuut van de wedstrijd tegen Alphense Boys de gelijkmaker en kan niet meer ingehaald worden door naaste belager Be Quick 1887. Ayoub Ben Ali Ahlaq was met de verlossende treffer de held van de dag.

Na het gelijkspel van vorig weekend zou opnieuw een gelijkspel voor Hoogeveen genoeg zijn om de periodetitel in de Hoofdklasse A veilig te stellen. Trainer Nico Haak moest voorafgaand aan de wedstrijd echter fors sleutelen aan zijn opstelling nadat zijn snelle spits Raphael Ngendakumana vorige week geblesseerd uitviel en vandaag niet kon spelen. Haak schoof onder andere centrale verdediger Kjelt Engbers door naar de spitsenpositie.

Positief en negatief

En het was zijn schot die de openingstreffer op het bord zette. "Op een lekker moment, want we kwamen steeds beter in de wedstrijd. De voorsprong was dan ook terecht", liet Engbers na afloop weten. Waar hij echter in positieve zin betrokken was bij de eerste treffer, was hij dat in negatieve zin bij de gelijkmaker van Alphense Boys. "Ik gaf een breedtebal, terwijl we hadden afgesproken dat niet te doen. Dat leidde bij ons tot balverlies en een tegentreffer. Tot die tijd was er weinig aan de hand, maar dit was echt mijn fout", gaf de nieuwbakken spits ruiterlijk toe.

Nadat Alphense Boys met een kwartier te spelen ook nog de 2-1 binnen schoot leek Hoogeveen alle grip op de periodetitel te verliezen. Totdat de thuisploeg met nog drie minuten officiële speeltijd met 10 man verder moest na een opstootje in het strafschopgebied van Hoogeveen. Daarna begon Hoogeveen de druk weer op te voeren. Uit een ingooi kwam de bal in de 94e minuut via wat tussenpersonen voor de voeten van Ayoub Ben Ali Ahlaq en die schoot de verlossende gelijkmaker binnen. Bij de aftrap floot de scheids direct af en was de periodetitel voor Hoogeveen alsnog een feit.

"We zijn heel blij met periode, maar we zijn ook kritisch. Vandaag was het niet goed genoeg en als Alphense Boys hier had gewonnen hadden we daar niks over kunnen zeggen. Gelukkig kunnen we bouwen op de individuele kwaliteiten binnen de ploeg en stond Ayoub vandaag op de juiste plaats", sluit Engbers af.

Stand