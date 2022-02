Rolder Boys boekt solide overwinning tegen Nieuw Buinen

VOETBAL - Rolder Boys heeft in de Tweede Klasse L een solide overwinning geboekt op hekkensluiter Nieuw Buinen. Alle doelpunten werden voor rust gescoord: 3-0 werd het voor de ploeg van trainer Rick Slor.

Eerste actie van de wedstrijd kwam namens Nieuw Buinen. Milan Schipper was bezig aan een gevaarlijke aanval aan de linkerkant van het veld ter hoogte van de middenlijn toen Marnick Ottens een ruwe tackle inzette. Schipper kon na een behandeling nog wel door, maar moest na tien minuten alsnog het veld verlaten.

Precies in die fase van de wedstrijd kwam Rolder Boys op voorsprong. Keeper Nick Potze reageerde in eerste instantie attent op het gevaar van Rolder Boys, maar omdat Nieuw Buinen de bal niet goed wegwerkte, was het Sander Jansen die in de rebound de 1-0 aantekende.

Vlak voor rust was het weer Sander Jansen die het doelpunt maakte. Ferdi Hidding gleed uit, maar kon ternauwernood toch nog de bal voorgeven. Jansen bedacht zich geen moment en schoof de bal achter de 17-jarige doelman Potze. Een paar minuten later maakte Siemen Krikke aan alle illusies die Nieuw Buinen nog had een eind.

Tweede helft

Rolder Boys leek in de tweede helft door te stomen, maar de verdediging van Nieuw Buinen hield de poort gesloten. Er waren dus in de tweede helft ook weinig kansen te noteren. En als die er waren dan waren de verdedigers van Nieuw-Buinen er om de bal van de lijn te halen. "Het is jammer dat we eigenlijk de wedstrijd verliezen door persoonlijke fouten", aldus trainer Loewi Piebes. "In de tweede helft zie je dat we amper kansen weggeven. Dus het was mogelijk om hier een goed resultaat te behalen."