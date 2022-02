VOETBAL - Na regen en storm komt altijd weer zonneschijn. En zon was er vandaag in overvloede op de Drentse amateurvelden. Net als mooie uitslagen, want Hoogeveen pakt de periodetitel in de Hoofdklasse A, GOMOS, Germanicus en Roden wonnen in de 1e klasse F, en Valthermond deed met zeven treffers goede zaken in de 2e klasse L.