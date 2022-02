Punt voor Alcides in Leidschendam, vv Emmen thuis onderuit

VOETBAL - In de Hoofdklasse A heeft Alcides een punt verdiend uit de wedstrijd tegen RKAVV Leidschendam. De ploeg van Wilko Niemer wist zich in de slotfase van de wedstrijd van een achterstand te ontdoen om uiteindelijk met 1-1 gelijk te spelen. Voor vv Emmen was er minder succes. die ploeg leed thuis tegen Purmersteijn de zevende nederlaag van het seizoen: 0-1.

In de stand van de Hoofdklasse A staat Alcides op de tiende plaats en vv Emmen blijft 14e.

Verdiend punt

Trainer Wilko Niemer noemde het punt dat gepakt werd bij RKAVV Leidschendam zeer verdiend. Zijn ploeg werd de afgelopen weken gehavend door corona en ook vandaag was nog niet iedereen weer fit. "Maar de jongens hebben strijd geleverd van begin tot eind en zijn altijd druk blijven zetten", gaf Niemer na afloop aan.

Desondanks kwam zijn ploeg al na een kwartier spelen op achterstand. Dat deed Niemer af als 'een beetje lullig'. Hierdoor was er in de rust ook nog niets te merken van verminderde strijdlust. "RKAVV kreeg wel kansen en als het 2-0 had gestaan in de rust waren we misschien wel gebroken. Maar nu lag alles nog open."

Na de rust ging de trainer aanvallend wisselen en bracht hij spelers als Ruben Zanting en A-junior Max Kruijen in het veld. Deze kwamen zelf niet tot scoren, maar wisten het spel prima op te zetten zodat Sil Kuurman uiteindelijk de gelijkmaker binnen kon tikken. Of dit tegen de verwachting in was? "Als het nog maar 1-0 staat is er altijd kans op de gelijkmaker. RKAVV was fysiek wel wat sterker, maar ook zij creëerden weinig kansen. Ik ben blij dat ik met de invallers verschil heb kunnen maken en het is mooi om te zien dat zij ook hun steen kunnen bijdragen aan de selectie", sluit Niemer af.

De zevende voor Emmen