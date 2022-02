Koploper VKW verliest, Germanicus doet goede zaken in 1e klasse F

VOETBAL - VKW heeft de koppositie in de 1e klasse F alweer in moeten leveren na een 2-0 nederlaag op Hoogezand. Germanicus deed met een 2-1 overwinning op GRC Groningen de beste zaken en ook Roden en GOMOS wisten vandaag te winnen. SVBO moest genoegen nemen met een doelpuntloos gelijkspel bij Stadspark.

VKW onderuit in topper

Vorige week was VKW nog de gevierde ploeg na de 3-1 zege op SVBO. Tegen de nummer drie van de ranglijst konden de blauwhemden echter geen vuist maken. Heine Uuldriks was met twee goals de grootste plaaggeest van de Börkers. Hij zette Hoogezand al na tien minuten op voorsprong en verdubbelde die score vlak na rust. Door de zege neemt Hoogezand de koppositie van VKW over, al staan beide ploegen samen met WVV op 19 punten. Hoogezand en WVV hebben wel elk een wedstrijd minder gespeeld dan VKW.

Germanicus terug in de race

Het verlies van VKW was ook goed nieuws voor de kansen van Germanicus. De ploeg uit Coevorden doet na een 2-1 zege op GRC Groningen namelijk weer helemaal mee in de titelstrijd, nadat het er begin deze periode nog op leek dat ze de aansluiting zouden verliezen. Stan Ypenburg scoorde al na vier minuten de openingstreffer en nadat GRC Groningen na een half uur spelen gelijk maakte, was het Nance Hoogeveen die vijf minuten later de beslissende 2-1 binnen schoot. Hierdoor komt Germanicus op 18 punten uit 10 wedstrijden en is het verschil met de koploper slechts één punt.

Wisselvalligheid SVBO blijft

SVBO kent tot nu toe een wisselvallig seizoen in de 1e klasse F. De ploeg zet vier zeges tegenover vier nederlagen en speelde ook al drie keer gelijk. Waaronder tien dagen geleden nog tegen koploper WVV. Dit keer gingen de geelhemden uit Barger-Oosterveld op bezoek bij laagvlieger Stadspark SC, maar meer dan een doelpuntloos gelijkspel kon de ploeg niet versieren. Daardoor blijft SVBO steken op 15 punten en bezet het de zesde plaats.

Roden wint bij hekkensluiter

Zevende in de stand van de 1e klasse F na vandaag is Roden. De ploeg die dit jaar al veel verrassende resultaten heeft geboekt had geen partij aan hekkensluiter Noordster. Na een kwartier spelen was het Rutger van der Laan die de score opende en in de tweede helft was ook Rik van Dijk trefzeker. De 2-0 zege zorgt ervoor dat Roden met 13 punten uit 10 wedstrijden een solide middenmoter aan het worden is.

GOMOS zoekt weg terug omhoog

Met een 1-2 zege op bezoek bij Heerenveen wil GOMOS de weg terug naar boven weer inzetten. De voormalig koploper in de 1e klasse F staat na vandaag achtste en is daarmee de laagst geklasseerde Drentse ploeg. Wel heeft GOMOS met acht wedstrijden het minst vaak gespeeld. Tegen naaste concurrent Heerenveen werden echter spierballen getoond. Na een gelijk opgaande 1e helft was het Tim Assman die zijn ploeg in de 2e helft op voorsprong zette. De ploeg uit Norg hoefde niet lang te wachten op de tweede treffer, want ook Robert Elsinga vond het net. Heerenveen makte in de slotfase nog een aansluitingstreffer, maar de drie punten gingen toch naar GOMOS.

