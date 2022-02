SV Pesse verlaat laatste plaats, Valthermond boekt zevenklapper

VOETBAL - In de 2e klasse K heeft SV Pesse de laatste plaats verlaten. De ploeg van trainer Harm Spijker versloeg concurrent Drachten met 2-0. In de 2e klasse L had koploper Valthermond geen kind aan Gruno, dat na een vroege rode kaart volledig zoek werd gespeeld.

Ezra Meijer en Bart Steenbergen waren de doelpuntenmakers in Pesse, dat weliswaar de laatste plaats heeft verlaten maar nog allesbehalve veilig is. Vanaf Beilen, dat zesde staat, is het gat naar de hekkensluiter (EMMS) namelijk maar vier punten. Beilen ging op eigen veld met 3-2 onderuit tegen Oerterp. Voor de Friezen scoorde Martijn van Roeden alle goals. Alwin Hendriks en Dyam Blauw scoorden voor de thuisclub.