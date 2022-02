Twedo naar koppositie, Wacker vergroot voorsprong en Rsptim komt eraan

3D: Raptim komt eraan!

In de 3e klasse D zegevierde Raptim voor de vierde keer op rij. Bart Jan Stroeve en Stan Meppelink waren de doelpuntenmakers in het met 0-2 gewonnen duel bij Olyphia. Omdat de topper tussen Protos en HODO vanwege enkele coronagevallen bij de thuisclub niet doorging kruipt Raptim weer wat dichterbij de nummers 1 en 2 van deze klasse.

HODO is nog wel altijd koploper, met 19 punten uit 8 duels. Protos volgt met 16 uit 9 en Raptim staat derde, ook met 16 uit 9. Oldeholtpade (dat met 0-1 won van Dwingeloo) staat vierde met 15 uit 8.

4A: Wacker profiteert van misstap Havelte

In de 4e klasse A lijkt Wacker weer een duel dichterbij de titel te zijn gekomen. De ploeg uit De Wijk won zelf met 4-2 van Kraggenburg en zag 'naaste' concurrent Havelte punten verspelen. Op eigen veld moest Havelte diep gaan om nog een punt uit het vuur te slepen tegen Sportclub Makkinga: 2-2. Bij rust stond het 0-2, waarna Bjorn van Dalen (met zijn negende treffer van het seizoen) en Jorick van der Galiën een nederlaag wisten te voorkomen.

Wacker won dus en deed dat met 4-2 tegen Kraggenburg. Dennis Westerbeek stelde met zijn achtste en negende goal van het seizoen de overwinning veilig, nadat Coen Snoeijenbos en Tom Oudman een 0-1 achterstand ongedaan maakten. Kraggenburg gaf zich bij 2-1 nog niet gewonnen, scoorde de gelijkmaker waarna de Westerbeek dus uiteindelijk het verschil maakte.

De nummer 3 in deze klasse, Steenwijker Boys, maakte vanmiddag geen fout en won met 3-2 van R.K.O. Wacker heeft nu 28 punten uit 10 duels, Havelte en Steenwijker Boys volgen met 20 uit 9.

4C: Nijhof held van vv Eext

In de 4e klasse C deed Eext goede zaken door met 3-1 te winnen van Wedde, waardoor het afstand neemt van de gevarenzone. Grote man aan de kant van de blauw-witten was zonder twijfel Berni Nijhof die alle treffers voor zijn rekening nam. Nijhof scoorde voor rust twee keer en na rust ook de 3-0, waarna Wedde de eer nog redde. Door de drie goals brengt Nijhof zijn seizoenstotaal op 7.

In deze 4e klasse C had Gieterveen op eigen veld weinig moeite met Bareveld, getuige de 5-2 zege. Bareveld staat met 3 punten uit 9 duels op de voorlaatste plaats, Eext is middenmoter en Gieterveen staat op een keurige vierde plaats. Het gat naar de eerste twee ploegen in deze klasse is wel groot. PJC en Engelbert, met respectievelijk 27 en 25 punten uit 10 en 9 duels, maken de dienst uit.

4D: Buinen simpel langs VIOS, Scheidsrechter helpt Titan langs Gasselternijveen