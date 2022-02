Miedema en Spitse zien poulegenoot Rusland geschorst worden voor EK

De schorsing van de bonden geldt namelijk voor alle clubteams en de vertegenwoordigende nationale elftallen. Het weren van de Russen is de sanctie voor de inval van legertroepen in Oekraïne.

De Oranjevrouwen met de Hoogeveense topscorer Vivianne Miedema en de in Emmen woonachtige Sherida Spitse spelen komende zomer het Europees Kampioenschap in Engeland. In poule C werd Oranje ingedeeld bij Zweden, Zwitserland en dus Rusland. Het duel tegen Rusland stond gepland voor 13 juli.