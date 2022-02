Vrees wordt bewaarheid: Lieder scheurt kruisband

VOETBAL - FC Emmen kan de rest van het seizoen Mart Lieder niet meer inzetten. De 31-jarige spits heeft een gescheurde kruisband en zal geopereerd moeten worden. De aanvaller liep de blessure aan zijn linkerknie afgelopen vrijdag op in de slotfase van het thuisduel tegen Jong Ajax.

Lieder, die eind januari overkwam van de Deense club Odense, deed in vijf competitieduels mee waarvan één keer als basisspeler (tegen Almere City FC) en scoorde nog niet. Wel had hij afgelopen vrijdag een cruciale rol bij de zege van de Drentse club op de talenten uit Amsterdam. De oud-speler van onder andere FC Eindhoven, Vitesse en RKC was bij beide doelpunten betrokken.