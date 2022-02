Kiest Lukkien voor één of twee spitsen tegen Helmond Sport? Güclü klaar voor een helft

VOETBAL - Morgenavond speelt FC Emmen dan eindelijk het veelbesproken thuisduel tegen Helmond Sport, die op 14 januari werd afgelast omdat de gasten geen representatief elftal op de been konden brengen. De KNVB eiste dat de Brabanders naar Drenthe zouden afreizen, maar dat gebeurde niet. Een sanctie volgde, maar er kwam geen reglementaire 3-0 overwinning voor FC Emmen.

Wel volgde voor Helmond Sport puntenaftrek en sindsdien is de club hekkensluiter in de Keuken Kampioen Divisie. Sinds die 14e januari speelde Helmond Sport vijf duel, waarin er alleen tegen het tiental van Telstar een punt gepakt. Met 18 punten uit 26 duels staan de roodhemden vijf punten onder Almere City FC, dat voorlaatste staat.

Marge vergroten

Toch zal Emmen de tegenstander van morgen, die sinds twee weken wordt getraind door Sven Swinnen (die de ontslagen Willy Boessen opvolgde), zeker niet onderschatten. Immers werd er in Helmond eerder dit seizoen met 1-0 verloren. De wedstrijd op De Braak betekende voor de mannen van trainer Dick Lukkien wel de ommekeer, want daarna volgde een ijzersterke die eigenlijk tot op de dag van vandaag duurt. De huidige tweede plaats is inmiddels vrij stevig in handen en zal bij een overwinning nog steviger aanvoelen. Want pakt Emmen drie punten dan groeit het gat naar nummer 3, Excelsior, naar zes punten. Bovendien hebben de mannen van Lukkien ook nog een duel minder gespeeld. Nummer 4, FC Eindhoven, wordt zelfs op acht punten achterstand gezet.

Welke elf gaan starten?

Hoe Lukkien gaat spelen voor eigen publiek is nog onduidelijk. Ook de training van vandaag gaf daarvoor geen aanknopingspunten. Het spel van afgelopen vrijdag misschien wel. Kiest Lukkien voor zijn vertrouwde systeem vanaf de aftrap of ligt een systeem met twee spitsen voor de hand na het succes in de tweede helft tegen Jong Ajax?

Met Metahan Güclü heeft de oefenmeester een soortgelijke speler als Mart Lieder tot zijn beschikking en omdat die laatstgenoemde niet meer in actie zal komen dit seizoen (vanwege zwaar knieletsel) is Güclü een optie. "Hij kan een helft spelen is onze verwachting", aldus Lukkien. "En als we hem brengen doen we dat het liefst vanaf de aftrap, zodat - wanneer hij toch niet niet in staat is om een helft uit te spelen - het niet onverhoopt een extra wissel kost."

Focus en bereidheid