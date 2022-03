Vier weken lang hard werken loont: organisatie Ronde van Drenthe is er klaar voor

WIELRENNEN - Mede door de gevolgen van het coronavirus had de organisatie van de Ronde van Drenthe slechts vier weken om de 59ste editie van het wielerevenement voor te bereiden, maar het is gelukt. Het wordt een speciale editie, want de profronde treedt toe tot de Belgische Exterioo Cycling Cup. Dit betekent dat de Ronde van Drenthe nu onderdeel is van een wedstrijd met negen ronden in België en twee in Nederland. De profronde van Drenthe is de derde in deze cyclus.