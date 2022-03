'99 procent zeker dat EK Wegwielrennen naar Drenthe komt'

Gedeputeerde Henk Brink van de Provincie Drenthe is vol vertrouwen over de komst van het EK Wegwielrennen naar Drenthe. "Het is zo goed als zeker. In principe hebben we de onderhandelingen met het KNWU en de Europese wielerbond afgerond", zegt hij tijdens een persconferentie in het stadion van FC Emmen. "Als Provinciale Staten ermee akkoord zijn is het 99 procent zeker dat het EK naar Drenthe komt.