Rick Koekoek uit Erica wordt bondscoach BMX freestyle

BMX - Rick Koekoek uit Erica is door wielerbond KNWU aangesteld als bondscoach van de BMX'ers op het onderdeel freestyle. Hij is de allereerste bondscoach voor Nederland op dit onderdeel.

Sinds de Spelen van Tokio vorig jaar is freestyle een olympisch onderdeel. Koekoek, een voormalig moutainbiker, moet voor Nederlands succes zorgen op de Olympische Zomerspelen van Parijs in 2024 en Los Angeles in 2028.

"Het is een nog relatief jonge sport en heeft dus een serieuze ruimte voor groei. De afgelopen jaren hebben we de sport vanuit de X Games zien doorontwikkelen tot een olympische discipline waardoor het niveau recht door het dak is gevlogen. In Nederland hebben we een aantal zeer talentvolle rijders", aldus Koekoek.