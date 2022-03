Liveblog: FC Emmen verliest van Helmond Sport [gesloten]

VOETBAL - Het heeft even geduurd, maar eindelijk wordt het duel tussen FC Emmen en Helmond Sport gespeeld. Op 14 januari werd het duel afgelast vanwege blessures en meerdere coronagevallen bij de gasten.

De Brabantse ploeg werd bestraft voor het niet op komen dagen en kreeg door de KNVB drie punten in mindering en sinds dat moment is Helmond Sport hekkensluiter in de Keuken Kampioen Divisie.