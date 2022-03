Luister hier live naar FC Emmen - Helmond Sport

VOETBAL - Afstand nemen van de concurrentie en de druk opvoeren op koploper FC Volendam. Dat is de inzet van het duel van FC Emmen vanavond tegen hekkensluiter Helmond Sport. Wint de Drentse club van de Brabanders dan is het gat naar de naaste achtervolger zes punten, met een duel minder gespeeld, én komt FC Volendam ook echt in zicht.

Het gat met de oranjehemden, over twee weken de tegenstander in Emmen, is dan nog maar vier punten.