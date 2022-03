FC Emmen gaat in eigen huis af tegen Helmond Sport

Twee kapitale blunders gingen aan de nederlaag vooraf. Vlak voor rust kopte Jeroen Veldmate te kort terug op doelman Michael Brouwer en vlak voor tijd, kort nadat Emmen de achterstand had gerepareerd, ging het weer mis in de Drentse verdediging. Al ging daar wel een overtreding aan vooraf volgens trainer Dick Lukkien.

Twee keer profiteerde Jellert van Landschoot, uitgerekend de spits die in Helmond eerder dit seizoen ook verantwoordelijk was voor een zege tegen Emmen.

Door de nederlaag loopt Emmen niet uit op de promotieconcurrenten en loopt het dus ook niet in op koploper FC Volendam. Het gat met de oranjehemden blijft zeven punten en het verschil met de nummers drie en vier in de Keuken Kampioen Divisie (Excelsior en FC Eindhoven) blijft steken op respectievelijk drie en vijf punten, al heeft Excelsior wel een wedstrijd meer gespeeld dan Emmen.

FC Emmen startte zonder Peter van Ooijen en met Rui Mendes in de basis, waardoor Dick Lukkien niet voortborduurde in de formatie waarmee de Drentse ploeg afgelopen vrijdag won van Jong Ajax. Het 'vertrouwde' systeem leverde een zeer stroperige en slaapverwekkende eerste helft op met slechts twee kansen, maar die waren niet besteed aan Ole Romeny en Reda Kharchouch.

Ook de gasten bakten er weinig van, maar kregen op slag van rust wel een goal in de schoot geworpen. Veldmate kopte de bal veel te zacht terug op doelman Brouwer, die vervolgens kansloos was op de inzet van Van Landschoot.

De tweede helft begon energiek, met Lucas Bernadou die Ole Romeny verving en even later met Metahan Güclü die kwam voor Jari Vlak én dat in een formatie met twee spitsen. Het leverde Kharchouch een paar halve kansen op, maar Helmond-doelman Mike Havekotte redde twee keer. Diezelfde Havekotte was halverwege de tweede helft wel kansloos op een inzet van Güclü, maar de bevrijdende 1-1 viel toch nog.