Dick Lukkien over late tegengoal: 'Het was gewoon een overtreding'

FC Emmen-trainer Dick Lukkien noemde de nederlaag tegen Helmond Sport een tik op de kin, maar na afloop verklaarde hij dat een foute beslissing van de scheidsrechter debet is aan de nederlaag tegen de hekkensluiter in de Keuken Kampioen Divisie.

"Maar nu zullen mensen wel denken dat ik gefrustreerd ben vanwege de scheidsrechter. Dat is niet zo. Wel vind ik dat het een honderd procent overtreding is", verklaarde de trainer. "Daar wordt gewoon een overtreding gemaakt op Lucas Bernadou. Dat de scheids dat mist, begrijp ik niet. Een scheids wordt betaald om goede keuzes te maken. Dat is hier niet gebeurd."

"Ik heb het wel vaker gezegd, na een tik op de kin moet je weer opstaan. Ik ga vannacht de beelden terugkijken, maar dat de kwaliteit in de uitvoering beter moet dat is wel duidelijk", vervolgde de oefenmeester.

Het 'vertrouwde' systeem

Lukkien startte tegen Helmond met Rui Mendes in plaats van Peter van Ooijen en met één spits, Reda Kharchouch. In een 4-2-3-1-formatie dus. Dezelfde formatie als afgelopen vrijdag tegen Jong Ajax. Daarin hadden de Drenten het de eerste helft ontzettend lastig. Het kwam zelfs op achterstand op slag van rust. Door de tweede helft met twee spitsen te spelen, wist FC Emmen alsnog aan het langste eind te trekken.

Op de vraag of Lukkien heeft getwijfeld om die lijn van afgelopen vrijdag door te trekken in de wedstrijd tegen Helmond Sport, antwoordde hij duidelijk: "Nee, want er was er te weinig tijd tussen de wedstrijd van vrijdag en die van vandaag om voldoende te trainen met Kharchouch en Güclü." Dat het in de tweede helft tegen Helmond Sport beter ging, was duidelijk en dus is de kans groot dat hij daar de komende tijd op gaat voortborduren.

'Onrechtvaardige sport'

De trainer vond dat de eerste helft wellicht niet goed was van Drentse zijde, maar dat zijn ploeg in zo'n fase dan de doelpuntloze tussenstand moet koesteren: "Zij moeten constant achter die bal aan, dat kunnen ze niet blijven volhouden. Je helpt ze enorm in het zadel door die eerste goal aan ze te schenken."