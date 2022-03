FC Emmen Podcast #25: 'Het was als soep zonder gehaktballetjes'

Twee wedstrijden, drie punten. Dat is de oogst van FC Emmen na de ontmoetingen met Jong Ajax en Helmond Sport. Tegen de jonge godenzonen wisten de Drenten een achterstand nog om te buigen, maar in het duel van afgelopen maandag tegen Helmond Sport ging die vlieger niet op. Het elftal van Dick Lukkien kreeg zelfs in de 95e minuut de deksel op de neus: 1-2.

Wie of wat debet is aan de onverwachte nederlaag tegen de hekkensluiter en wat is de waarde van statistieken? Daarover buigen panelleden Theo ten Caat, Dick Heuvelman en Niels Dijkhuizen zich deze week. "Het was als groentesoep zonder gehaktballetjes", stellen de mannen.

Hautaine houding

Daarnaast wordt ingegaan op de opmerking van Michael Brouwer na de winst tegen Jong Ajax. De puntenpakker van FC Emmen zei dat zijn ploeg niet naar de concurrenten voor plek twee kijkt, zoals Excelsior, FC Eindhoven en ADO Den Haag, maar naar de koploper: FC Volendam. Ten Caat noemt dat een hautaine houding, Dijkhuizen vangt daarop wat vliegen af voor de Emmer doelman.

Vervolgens geven de mannen Lukkien een advies, want met een twee spitsensysteem krijgt FC Emmen meer druk op de tegenstander dan in het vertrouwde systeem. Daarom verwachten de panelleden dat de trainer aanstaande maandag tegen Jong PSV gaat starten met Reda Kharchouch en Metehan Güçlü naast elkaar in de aanvalslinie.

Gasten:

Niels Dijkhuizen - FC Emmen-watcher

Dick Heuvelman - Sportgeweten van het Noorden

Theo ten Caat - Voormalig profvoetballer, trainer, schilder en schaker

Presentatie:

Tom Meijers